Son dakika: Bakan Koca, en çok vaka artışı olan illeri açıkladı

12 Ağustos 2021 Perşembe, 16:10

Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı.

Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 42 milyon 944 bin 623 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 31 milyon 186 bin 864'e yükseldi. Üçüncü doz aşı 6 milyon 179 bin 875 ulaştı.

'AŞINIZI VAKİT KAYBETMEDEN OLUN'

Sosyal medya hesabından İllerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun'' uyarısında bulunarak, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı.

Koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:

- Rize

- Batman

- Diyarbakır

- Artvin

- Bingöl

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.