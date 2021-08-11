Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 11 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 11 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun" ifadelerini kullandı.
Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/qjLVHrKKp6— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 11, 2021
KORKUTAN ARTIŞ DEVAM EDİYOR!
Bakanlığın 10 Ağustos verilerine göre, 264 bin 647 test yapılmıştı. Dün, 26 bin 597 vaka tespit edilirken, 124 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise artış korkutan artış devam ederek vaka 28 bine dayandı ve can kaybı da 128'e ulaştı.
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 69.19, ikinci doz ortalaması yüzde 50.24, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 80 milyon 311 bin 362 oldu.
Türkiye'nin 11 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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