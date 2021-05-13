Son dakika... Bakan Koca: O günlere ulaşıyoruz

13 Mayıs 2021 Perşembe, 15:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum"