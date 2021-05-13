Son dakika... Bakan Koca: O günlere ulaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram dolayısıyla paylaştığı mesajda "Sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2021 Perşembe, 15:56
Son dakika... Bakan Koca: O günlere ulaşıyoruz
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: 

"Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum"


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