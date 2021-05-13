Son dakika... Bakan Koca: O günlere ulaşıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram dolayısıyla paylaştığı mesajda "Sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum"
Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/NO70CoZmZn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 13, 2021
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