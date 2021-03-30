Son dakika... Bakan Koca'dan korkutan mutasyonlu virüs açıklaması

30 Mart 2021 Salı, 16:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Mutasyonlu virüse dikkat çeken Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı." ifadelerini kullandı.





Tepki çeken AKP kongreleriyle ilgili konuşan Bakan Koca, "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye fayda sağlamayacağını" belirtti. Koca, "Buradan bir ayrıcalık çıkarma hikayesi oluşturmanın doğru olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Koca şöyle konuştu:

"Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmaz."

TERAVİH NAMAZI AÇIKLAMASI

Koronavirüs aşılarıyla ilgili de konuşan Koca, "(Aşı) sırası gelen, 'Ben Biontec aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak" ifadelerini kullandı.

Koca, Ramazan ayında Teravih namazının camilerde kılınabileceğini açıkladı. Koca, "Teravih namazları yasak olmayacak ama tedbirler alınarak kılınacak" dedi.

"NAZAL AŞI"

"Nazal aşı" ile ilgili de konuşan koca, "(Nazal aşı) Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız" dedi.