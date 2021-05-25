Son dakika... Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması

25 Mayıs 2021 Salı, 10:03

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gündeme gelen Venezuela'dan peynir ithalatına dair bir açıklama yaptı. Bakan Muş, 2020'de Venezuela'dan Türkiye'ye peynir ithalatı olmadığını bildirdi.

Bakan Muş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır"