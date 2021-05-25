Son dakika... Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gündeme gelen Venezuela'dan peynir ithalatına dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gündeme gelen Venezuela'dan peynir ithalatına dair bir açıklama yaptı. Bakan Muş, 2020'de Venezuela'dan Türkiye'ye peynir ithalatı olmadığını bildirdi.
Bakan Muş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır"
Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 25, 2021
Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim;
2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir.
2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır.
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