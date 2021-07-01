Son dakika... Taşıt kredisinde vade sayısı indirildi

01 Temmuz 2021 Perşembe, 10:24

Taşıt kredisinde vade sayısı indirildi. Buna göre nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 60 aydan 48 aya indirildi.

Nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 300 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü.

Nihai fatura değeri 300 bin Türk Lirasının üzerinde olup 750 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı otuz altı aydan yirmi dört aya indirildi.

Nihai fatura değeri 750 bin Türk Lirasının üzerinde olup 1 milyon 500 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 24 aydan 12 aya çekildi.