Son dakika... Beşiktaş Kenan Karaman'ı transfer etti
Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş'ın internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzanlandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman’a hoş geldin der, başarılar dileriz."
KENAN KARAMAN KİMDİR?
Kariyerine Stuttgart altyapısında başlayan Kenan Karaman, 2012 yılında Hoffenheim ile profesyonel sözleşme imzladı. İki sezon Hoffenheim forması giyen milli oyuncu, 2014 yılında Hannover'e transfer oldu. Hannover forması giydiği 4 yılda 87 maça çıkan Kenan Karaman, 10 gol kaydetti.
2018 yılında kulübüyle sözleşmesi sona eren milli oyuncu, o dönem Bundesliga'da yer alan Fortuna Dusselforf ile sözleşme imzaladı. Kenan Karaman Fortuna Dusseldorf'ta 72 maçta forma giyerken 16 gol ve 6 asist kaydetti.
Beşiktaş'ın paylaşımı:
Beşiktaş’a hoş geldin Kenan Karaman. ???? @karamank26 #MemlekettenHaberVar ?? pic.twitter.com/nKwZwVM1qU— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 15, 2021
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