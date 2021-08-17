Beşiktaş Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını açıkladı
Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin transferi için oyuncu ve Chelsea ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi Chelsea'den kiralaık olarak transfer ediyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada: "Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Belçika Milli Takımı'yla çıktığı 35 maçta 22 gol atan Batshuayi, 2016'da 39 milyon Avro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olduktan sonra Dortmund, Valencia ve Crystal Palace'ta kiralık dönemler geçirdi.
Batshuayi'nin Chelsea formasıyla 77 maçta 26 golü bulunuyor.
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