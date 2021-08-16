Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin 00.00'da İstanbul'da olacağını açıkladı
Beşiktaş Michy Batshuayi'nin 00.00'da İstanbul'da olacağını açıkladı
Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı yıldız forvet Michy Batshuayi, bu gece İstanbul’da olacak. Chelsea ile bir süredir görüşme halinde olan siyah-beyazlı ekip, İngiliz temsilcisiyle Belçikalı futbolcunun 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor maçının ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın "Batshuayi bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta gelecek" demişti. Siyah-beyazlı yönetim de son evrak işlerini tamamlayarak, yıldız oyuncunun transferini noktaladı. Bu gece Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelecek olan Michy Batshuayi, yarın sağlık kontrolünden geçecek ve ardından siyah-beyazlı formayı giyecek.
Video Haberler
- Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı
- Damat, kayınbiraderini vurdu: O anlar kamerada
- Çorba içmek için durdular, hayatlarını kaybettiler
- İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk
- Polis ekiplerinden 'değnekçi'ye suçüstü
- Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
- Alanya'da tekne yangınlarında 4 tekne küle döndü
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul depreminin olasılığını açıklayıp, tarih verdi
- Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
- Milli voleybolcu sevgilisi ile fotoğraf paylaştı
- Sel bölgesinde olan Haluk Levent'ten uyarı
- Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna net yanıt
- Milyonluk müsilaj vurgunu ortaya çıktı
- İşte yeni koronavirüs kararları
- Spor yorumcusu canlı yayında fenalaştı!
- Halk TV sunucusuna saldırı
- AKP'li isimden skandal paylaşım!