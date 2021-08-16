Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin 00.00'da İstanbul'da olacağını açıkladı

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:20

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı yıldız forvet Michy Batshuayi, bu gece İstanbul’da olacak. Chelsea ile bir süredir görüşme halinde olan siyah-beyazlı ekip, İngiliz temsilcisiyle Belçikalı futbolcunun 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor maçının ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın "Batshuayi bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta gelecek" demişti. Siyah-beyazlı yönetim de son evrak işlerini tamamlayarak, yıldız oyuncunun transferini noktaladı. Bu gece Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelecek olan Michy Batshuayi, yarın sağlık kontrolünden geçecek ve ardından siyah-beyazlı formayı giyecek.





