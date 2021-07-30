Son dakika... Beşiktaş Valentin Rosier'i kadrosuna kattığını açıkladı
Beşiktaş Portekizli yıldız Valentin Rosier'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon futbol takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier'e 'yuvana hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Açıklamada ayrıca Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Vodafone Park'taki makamında Rosier'i ağırlayarak "Yuvana hoş geldin" dediği de vurgulandı.
#ÇokSevdikBeAbi ??? @VRosier19 pic.twitter.com/NyPBInMdcR— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 30, 2021
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