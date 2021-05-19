Son dakika... Beşiktaşlı taraftarlara müdahale

Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları sırasında bariyerleri aşmaya çalışanlara polis müdahale etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 19:32
Son dakika... Beşiktaşlı taraftarlara müdahale
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Vodafone Park'taki şampiyonluk kutlamalarına dahil olmak isteyen Beşiktaşlı taraftarlar Akaretler'de polis bariyerleriyle karşılaştı.

Gelen ambulansa yol vermek için açılan bariyerlerden taraftarlar geçmeye çalıştı.

Polisin müdahale etmesiyle taraftarlarla arbede yaşandı.


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