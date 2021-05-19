Son dakika... Beşiktaşlı taraftarlara müdahale
Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları sırasında bariyerleri aşmaya çalışanlara polis müdahale etti.
Vodafone Park'taki şampiyonluk kutlamalarına dahil olmak isteyen Beşiktaşlı taraftarlar Akaretler'de polis bariyerleriyle karşılaştı.
Gelen ambulansa yol vermek için açılan bariyerlerden taraftarlar geçmeye çalıştı.
Polisin müdahale etmesiyle taraftarlarla arbede yaşandı.
Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları sırasında bariyerleri aşmaya çalışanlara polis müdahale etti.— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 19, 2021
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