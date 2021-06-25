Son dakika... Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem

25 Haziran 2021 Cuma, 21:41

AFAD verilerine göre, Bingöl Kiğı'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15,51 km olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı depreme ilişkin "Bingöl - Kiğı’da saat 21:28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun" dedi.