Son dakika... Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Bingöl Kiğı'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD verilerine göre, Bingöl Kiğı'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15,51 km olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı depreme ilişkin "Bingöl - Kiğı’da saat 21:28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun" dedi.
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