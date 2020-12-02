Son dakika… BioNTech'te gelişme: Özlem Türeci açıkladı
Dr. Özlem Türeci yaptığı, BioNTech aşısının teslim etme sürecini başlattıklarını açıkladı. Sıcaklık kontrollü kutularda Pfizer ile geliştirdiği Covid-19 aşısını feribot veya uçakla İngiltere'ye gönderileceğini ve aşılamaların önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacağını söyledi.
İngiltere, Pfizer'in Covid-19 aşısını onaylaması üzerine, ABD ve Avrupa'nın önüne geçerek, önümüzdeki haftanın başlarında aşı atışlarına başlayacak ilk ülke oldu.
Şirketin kurucularından Dr. Özlem Türeci, "Bugün, ilk küresel acil durum kullanım izninin Birleşik Krallık düzenleyici kurum MHRA tarafından üçüncü aşama klinik veri destekli Covid-19 aşısı için verildiğini duyuruyoruz. Aşımızı teslim etme sürecini derhal başlattık. Birleşik Krallık'ta aşının piyasaya sürülmesinin önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.
Türeci, "Buna ek olarak ABD'deki aşımızın acil kullanım yetkilendirmesi için USFDA'da bir başvurumuz var. FDA'nın da Aralık ortasına açıklayacağı kararını bekliyoruz" diye konuştu.
İcra kurulu başkanı ve kurucu ortak Uğur Şahin, yaptığı açıklamada üç ila altı ay içinde önleme çalışmalarının sonuçlarını alacaklarını söyledi.
İki ilaç firması ve rakip Moderna da bu hafta Avrupalı düzenleyicilerden acil kullanım onayı talep ederken, ABD sağlık yetkilileri, yasal onaylar alındıktan sonra Amerikalıları Aralık ayı ortalarında aşılamaya başlama planlarını açıkladı.
İngiltere'nin aşıyı onaylamasının ardından açıklamlarda bulunan Alman biyoteknoloji şefi ve baş ticaret sorumlusu Sean Marett, 10’dan fazla ülkeyle anlaşma yaptıklarını ve bazı ülkelerle görüşmelerinin devam ettiğini kaydederek, Kanada, Singapur, AB, Japonya, ABD, Birleşik Krallık’la anlaşma yaptıklarını söyledi.
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