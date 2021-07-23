Son dakika... BM Güvenlik Konseyi’nden Erdoğan’ın Kıbrıs tutumuna kınama
BM Güvenlik Konseyi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs konusundaki tutumunu kınadı.
BM Güvenlik Konseyi, Erdoğan'ın "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm" ve 'Kapalı Maraş' bölgesinin bir kısmının açılmasına yönelik açıklamalarını kınadı. Erdoğan'ın ifadelerini kınayan BM Konseyi, 'adil bir çözüm' çağrısında bulundu.
AFP servis ettiği habere göre; diplomatlar, kınama mesajında anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamada, "Güvenlik Konseyi, Türk liderlerin Kıbrıs'taki açıklamalarını kınıyor. Konsey, önceki kararlarına ve açıklamalarına aykırı olan bu tek taraflı eylemlerden derin endişe duyuyor" ifadelerine yer verildi.
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