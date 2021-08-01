Son dakika: Bodrum'da alevlerin ulaştığı bazı yollar trafiğe kapatıldı

01 Ağustos 2021 Pazar, 17:45

Beyciler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş alanda etkili olan yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden takviye gelen çok sayıda yangın söndürme ve itfaiye aracı çalışma yürütüyor.

TAHLİYE ÇALIŞMASI YAPILDI

Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için tahliye çalışması yapıldı.

OTOMOBİLE DE SIÇRADI

Kıyıdaki iskelelere yanaşan bot ve teknelerle bölgeden tahliye edilen mahalle sakinleri güvenli alanlara götürüldü. Aşağı Mazı Mahallesi sahiline kadar ulaşan alevler, sahilde park halindeki otomobile de sıçradı.

SİVİL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Muğla'nın Milas ilçesinin Beyciler Mahallesi'ndeki yangında rüzgarla yön değiştiren alevlerin ulaştığı Bodrum'daki Mazı Mahallesi'ne yol kenarında bir anda yükselen alevler tehlike yaratıyor. Zabıta ekipleri, bu nedenle Aşağı Mazı ile Yukarı Mazı mahalleleri arasındaki yolu, araç trafiğine kapattı.