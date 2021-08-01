Manavgat'ta yardım önceliği AKP'lilere verildi

01 Ağustos 2021 Pazar, 13:13

Manavgat merkezine 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te 4 farklı noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik, bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra orman işçileri ile itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi.

Yurttaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk etti. Bazı evlerde ise yangının hala devam ettiği görüldü. Mahallede otomobiller, iş makineleri ve bir itfaiye aracı yanarak metal yığını haline geldi. Manavgat'ta 42 mahallenin etkilendiği yangında 27 mahalle tahliye edildi. 18 bin aboneye elektrik ve su verilemeyen Manavgat'ta 5 kişi yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 279 vatandaş hastanelerde tedavi edildi.

YARDIM PARALARI AKP'LİLERE

Birgün'den Sabri Kırdar'ın haberine göre; Yine Belenobası Tabaklı Mevkiinde yaşayan ve Manavgat’ta esnaflık yapan Hüseyin D., yardım dağıtımında partizanlık yapıldığı söyledi. Muhtarlar eliyle yardım önceliğinin AKP’lilere verildiğini, diğer insanların görmezden gelindiğini belirten Hüseyin D., ayrıca yardıma ihtiyacı olmayan bazı köylülerinde de yardım aldığını ifade etti. Hüseyin D. bazı kişilerin prokatif söylemler halkı galeyan getirmeye çalıştığı dün gece mezarlık bölgesi yakılacak diye çıkan söylentinin asılsız çıktığını ifade etti.

'PROVOKATÖRLER VAR'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, “Geçtiğimiz zor süreçten faydalanmak isteyen provokatörlerin olduğunu görmek hepimizi üzmektedir… Bu şahıslar “kundakçı, şüpheli” yakalama teşebbüsüyle asılsız ihbarlardan yola çıkarak , sokaklarda kimlik kontrolü , yol kesme ve masum vatandaşları korkutacak derecede havaya ateş etme gibi eylemler gerçekleştirerek yaşadığımız bu süreci daha da zora sokmaktadır” dedi.