Son dakika... Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Ergun

26 Mart 2021 Cuma, 16:39

Üç kaynağın verdiği bilgiye göre kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı olan Ergun'ün bugün içinde yapılacak yönetim kurulu toplantısında genel müdür olarak görevine başlayacak.

Borsa İstanbul'un önceki genel müdürü Hakan Atilla ay başında görevini bırakmıştı.

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul’da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 22 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti.