Borussia Dortmund, Jadon Sancho'nun 85 milyon Avroya Manchester United'e transfer olduğunu açıkladı

01 Temmuz 2021 Perşembe, 12:42

İngiliz devi Sancho'yu renklerine bağlayarak transferdeki ilk hedefine ulaştı.

Kırmızı Şeytanlar, Dortmund’a Sancho için 85 milyon Avro ödeyecek. Genç oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.



2017’de Manchester City’den Dortmund'a transfer olan Sancho, burada geçirdiği dört yılda 137 maça çıktı, 50 gol attı ve 67 asist yaptı.

