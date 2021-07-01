Borussia Dortmund, Jadon Sancho'nun 85 milyon Avroya Manchester United'e transfer olduğunu açıkladı
Borussia Dortmund, Jadon Sancho'nun transferi için Manchester United'la 85 milyon avro karşılığında anlaştıklarını açıkladı.
İngiliz devi Sancho'yu renklerine bağlayarak transferdeki ilk hedefine ulaştı.
Kırmızı Şeytanlar, Dortmund’a Sancho için 85 milyon Avro ödeyecek. Genç oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
2017’de Manchester City’den Dortmund'a transfer olan Sancho, burada geçirdiği dört yılda 137 maça çıktı, 50 gol attı ve 67 asist yaptı.
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