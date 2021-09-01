Son dakika: Büyüme oranları açıklandı
TÜİK, büyüme oranlarını açıkladı. Bir önceki çeyreğe göre büyüme yüzde 0,9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verisini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,9 arttı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuyla ilgili, "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. 2.çeyrekte yüzde 21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildi. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşti." açıklamasında bulundu.
Video Haberler
- 2 köpeğe çarptı; yaralı köpeği bırakıp gitti
- Boşandığı eşi kurşunlamıştı! Cinayet anı kamerada
- Fırtınanın ardından ortaya çıktı! O anlar kamerada
- Davulcunun kolonyalı alev şovu kötü bitti
- Ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
- Minibüste maske tartışması! Ortalık böyle karıştı
- Balıkçı oltasına dolanan martıyı yurttaşlar kurtardı
- Lunaparkta feci son!
- AKP'li Meclis üyesi Bülent Sayın canına kıydı
- Mardin’de plastik üretim fabrikasında yangın
En Çok Okunan Haberler
- Filenin Sultanları’na TRT’den sansür!
- BİM'in kırtasiye ürünleri tartışma yarattı
- İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi genelgesi
- Filenin Sultanları'nda Meryem Boz sevinci!
- Trabzon'da imam, 3 kız çocuğunu katletti
- İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişiklik
- 'Zaytung' haberi değil, gerçek
- Türk müziğinin acı kaybı
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'aday' çıkışı
- Bir dönemin çocuk oyuncusu ölü olarak bulundu