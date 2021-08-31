Moddy’s, Türkiye'ye yönelik büyüme tahminini açıkladı

31 Ağustos 2021 Salı, 16:30

Moody's, yaptığı açıklamada, kredilerdeki büyümenin ekonomik toparlanmada etkili olduğunu belirti. Küresel ekonomik toparlanmanın rayında olmasının, Türkiye’nin turizm sektöründe toparlanmanın yolunda olmasının ve aşılamada ilerlemenin de Türk ekonomisinde büyümeyi desteklediğine vurgu yaptı.

Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 6,0 büyüyeceğini öngören Moody's, baz etkisinin de güçlü büyümede rol oynadığını vurguladı. Bununla birlikte, "Büyüme ivmesinde önümüzdeki çeyreklerde ciddi bir yavaşlama bekliyoruz" açıklaması yapan Moody's, sıkılaşan finansal şartların, kredilerdeki büyümenin geçen yıldan çok daha düşük bir seviyede kalmasının ve ısrarcı şekilde yüksek enflasyonun etkisi ile 2021'den sonra büyümenin yavaşlayacağını tahmin ettiğini duyurdu.

'YÜZDE 3,6 CİVARINA GERİLECEK'

2021 sonrasında ekonomik büyümenin yüzde 3,6 civarına gerileyeceğini tahmin eden Moody's, bu tahmininde hükümetin yeniden güçlü bir kredi büyümesi için bastırmayacağını öngördüklerini de vurguladı. Moody's 2021 yılında G20 ekonomilerde büyümenin yüzde 6,5 ve 2022 yılında yüzde 4,5 olacağını tahmin etti.

Moody's'e göre; G20'nin gelişmiş ekonomileri, bu yıl yüzde 5,6, gelecek yıl ise yüzde 4,2 büyüyecek. G20'nin gelişmekte olan üyelerindeki büyüme ise bu yıl yüzde 5,7, gelecek yıl yüzde 4,1 seviyesinde olacak.