Son dakika... Cengiz Ünder Marsilya'da!
Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya, Cengiz Ünder'i kiraladığını açıkladı.
Fransız ekibi Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya, AS Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız kulübü, sosyal medya hesabından, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" açıklamalı bir video paylaşarak transferi duyurdu.
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