Son dakika... Cengiz Ünder Marsilya'da!

Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya, Cengiz Ünder'i kiraladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2021 Pazar, 17:34
Son dakika... Cengiz Ünder Marsilya'da!
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Fransız ekibi Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya, AS Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız kulübü, sosyal medya hesabından, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" açıklamalı bir video paylaşarak transferi duyurdu.


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