Son dakika... CHP'li Aykut Erdoğdu'ya soruşturma
Son dakika gelişmesi... CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı. Erdoğdu'ya başlatılan soruşturmanın gerekçesi ise Twitter'da dün yaptığı paylaşımlar.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının "hakaret" iddiasıyla şikayet dilekçesi vermesi üzerine Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "27'nci dönem milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 04/05/2021 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.
NE OLMUŞTU?
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ATV ve Sabah grubunun kendisini hedef göstermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu.
ATV ve Sabah grubundan muhabirlerin en yakın çevresinde olan kadın arkadaşlarını arayıp bir ilişkileri olup olmadığını sorduklarını dile getiren Erdoğdu, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurduğunuz düzeninizin bu alçak sorularına cevap vererek siyasi şantajınıza prim vermeyeceğim" demişti.
"İşlediğiniz suçların milyonlarca mağduru var" diyen Erdoğdu ayrıca, "Benim tek muradım bir gün sizin yargılanabileceğiniz tek suç olan vatana ihanet suçuyla yargılanmanız… Bu sayede bir daha kimse bu suçları işlemeye kalkışmasın" ifadelerini kullanmıştı.
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