Erdoğan'dan Erdoğdu'ya dava
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.
ERDOĞDU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ATV ve Sabah grubunun kendisini hedef göstermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu.
ATV ve Sabah grubundan muhabirlerin en yakın çevresinde olan kadın arkadaşlarını arayıp bir ilişkileri olup olmadığını sorduklarını dile getiren Erdoğdu, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurduğunuz düzeninizin bu alçak sorularına cevap vererek siyasi şantajınıza prim vermeyeceğim" demişti.
"İşlediğiniz suçların milyonlarca mağduru var" diyen Erdoğdu ayrıca, “Benim tek muradım bir gün sizin yargılanabileceğiniz tek suç olan vatana ihanet suçuyla yargılanmanız… Bu sayede bir daha kimse bu suçları işlemeye kalkışmasın" ifadelerini kullanmıştı.
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