Son dakika... Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' İstanbul'da

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 22:09

Brezilya’da teslim olan Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı’na geldi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan Mehmet Aydın’ın, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu gibi adli işlemlerin tamamlanması amacıyla gözaltına alındığını açıkladı.

#SonDakika | 'Tosuncuk' İstanbul'da



İşte gözaltına alınan Mehmet Aydın'ın ilk görüntüleri — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 3, 2021

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Binlerce kişiyi dolandırarak, 2018 yılının Mart ayında yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz Perşembe günü Brezilya Sao Paulo’da teslim olmuştu. Türkiye’ye iade edilmek üzere sabah 09.50 sıralarında yola çıkan Mehmet Aydın, 22.30 sıralarında Türkiye’ye ulaşması beklenen Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı Adliyesi’ne geldi.

#SonDakika | ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 3, 2021

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Suç Örgütüne Üye Olmak”, “Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak” ve “Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak” ile “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak” suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir” denildi.

Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31.05.2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın’ın Brezilya’da yakalanarak 03.07.2021 tarihi itibarıyla iade edildiği belirtildi.