Son dakika... Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın ortaya çıktı!
Son dakika gelişmesi... Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk' lakaplı kurucusu Mehmet Aydın ortaya çıktı.
Binlerce kişiden milyonlarca lira dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı. Mehmet Aydın, akşam saatlerinde avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş aracılığıyla Sözcü gazetesine bir video gönderdi. Aydın, kısa süre içinde bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olacağını söyledi.
Sözcü gazetesinin haberine göre, "Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık" diyen Mehmet Aydın, "Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim" ifadelerini kullandı.
Mehmet Aydın, "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" diye konuştu.
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