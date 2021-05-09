Son Dakika: Çin roketi Hint Okyanusu'na düştü

09 Mayıs 2021 Pazar, 09:04

Çin'in uzay istasyonu için 29 Nisan'da fırlattığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesinin kontrolden çıkmasının ardından, enkazının Cumartesi gece geç saatlerde ya da Pazar sabah saatlerinde atmosfere dönüp Dünya'ya düşmesi bekleniyordu.

Duyuruyu Çin resmi haber ajansı yaptı. Ajans, 21 tonluk roketin büyük bölümü atmosfere tekrar girdiğinde yanarak parçalandığını duyurdu.

Açıklamada roket parçalarının Türkiye Saati ile 05.24'te, 2.65 derece kuzey enleminde ve 72.47 derece doğu boylamında indiği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Cuma günkü açıklamasında roket enkazının büyük bir bölümünün atmosfere girerken yanacağını ve büyük bir zarar verme ihtimalinin düşük olduğunu duyurmuştu. ABD Uzay Komutanlığı 'kontrolsüz giriş' olarak tanımladığı enkazın seyrini takibe aldığını açıklamıştı.



