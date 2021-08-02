Son dakika: Çok sayıda ilde elektrik kesintisi meydana geldi
Son dakika haberi... Türkiye'nin pek çok şehrinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Birçok ilde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin resmi kurumlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Türkiye’nin dört bir yanında sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintileri haberleri gelmeye başladı.
Kesinti yaşanan şehirler arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Antep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa, Malatya da var.
Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade ediyor.
'İLETİM HATLARINDAN KAYNAKLI'
Elektrik dağıtım şirketi AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, ''Elektrik dağıtım hizmeti verdiğimiz bölgelerimizde ulusal iletim hatlarında yapılan çalışmalar nedeniyle kesintiler yaşanmaktadır. Süreç tarafımızca takip edilmekte olup, iletim hatlarından enerji gelmesini müteakip enrjisiz bölgelere en kısa sürede enerji sağlanacaktır'' denildi.
Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
SİTELERE DE ERİŞİM SAĞLANAMIYOR
Öte yandan BEDAŞ, CK Enerji Boğaziçi Elektrik ve TEDAŞ gibi sitelere de erişim sağlanamıyor.
Video Haberler
- Denizi kirleten gemiye 1 milyon 355 bin TL’lik ceza
- Ağrı’da ayı kurtarma operasyonu kamerada
- Beton mikserinin devrilme anı kamerada
- Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu
- Erdek Limanında lüks yat yanarak battı
- Şile'de yunus ile yurttaşın yüzleri gülümseten oyunu
- Marmaris'in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri
- Küçükçekmece’de yürekleri ağızlara getiren olay kamerada
- Alevler Çökertme koyuna dayandı
- Fatih’te korkutan yangın, alevler binayı sardı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Marmaris'te kimlere çay attığı ortaya çıktı
- 970 yıllık el yazmasından 'İstanbul' kehaneti çıktı
- İstifa ettiği iddia edilmişti; yeni paylaşım geldi
- Çıkarma gemileri tahliye için harekete geçti
- İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak oldu
- Ünlü sanatçı Nil Burak hastaneye kaldırıldı
- Yangınlar üzerinden çok tehlikeli provokasyon
- Türkiye yangınlarla boğuşurken Ahaber yine pes dedirtti
- Çökertme'de son durum: Tablo vahim
- Erdoğan'ın Marmaris ziyaretinin perde arkası