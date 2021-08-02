Son dakika: Çok sayıda ilde elektrik kesintisi meydana geldi

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:28

Türkiye’nin dört bir yanında sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintileri haberleri gelmeye başladı.

Kesinti yaşanan şehirler arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Antep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa, Malatya da var.

Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade ediyor.



'İLETİM HATLARINDAN KAYNAKLI'



Elektrik dağıtım şirketi AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, ''Elektrik dağıtım hizmeti verdiğimiz bölgelerimizde ulusal iletim hatlarında yapılan çalışmalar nedeniyle kesintiler yaşanmaktadır. Süreç tarafımızca takip edilmekte olup, iletim hatlarından enerji gelmesini müteakip enrjisiz bölgelere en kısa sürede enerji sağlanacaktır'' denildi.



Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

SİTELERE DE ERİŞİM SAĞLANAMIYOR

Öte yandan BEDAŞ, CK Enerji Boğaziçi Elektrik ve TEDAŞ gibi sitelere de erişim sağlanamıyor.