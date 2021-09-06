Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim ve aşı açıklaması

06 Eylül 2021 Pazartesi, 11:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.

Aşı konusunda çağrı yapan Erdoğan, "Sırası gelmiş vatandaşlarımızı, eğitim camiamızı, velilerimizi aşılarını olmayan davet ediyorum. Bu hususta asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak aşı imkanını da değerlendirmek şarttır. Aşı ile ilgili bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmemelidir. Salgının yayılmasını engellemek hepimizin önlemlere uymasına bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

Önceki sene başlayan ve 1 buçuk yıldır dünyayı sarsan koronavirüs salgını, eğitimi de olumsuz etkiledi. Türkiye olarak öldürücü etkinin yüksekliği sebebiyle ihtiyatlı davranmak zorunda kaldık. Evlatlarımızın, öğretmenlerin sağlığını tehlikeye atmamak için azami hassasiyet gösterdik. Kimi zaman okulları açarak ancak daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitimle bu dönemi geride bıraktık.

"DEVAM ETTİRMEKTE KARARLIYIZ"

Hazırlık sürecinde bilim insanlarımızın yanı sıra eğitimin tüm paydaşlarının fikrine başvurduk. MEB ve Sağlık Bakanlığımız önlemleri, yapılması gerekenleri birlikte belirlediler. Velilerimizin çocuklarını güvenle okula gönderebileceği bir altyapı sağladık. Gönüllülük esası ile devam ettirdiğimiz aşılamada toplam doz 100 milyon sınırına doğru gidiyor. İsteyen her vatandaşımız ücretsiz, hızlı şekilde aşıya ulaşabilmektedir. Halen birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne alırsak bu tablo ülkemiz adına önemli bir başarıdır. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Velilerimizin, çocuklarımızın müsterih olmasını diliyorum.

" ZORLAYICILIĞA BAŞVURMAK İSTEMİYORUZ ANCAK..."

Sırası gelmiş vatandaşlarımızı, eğitim camiamızı, velilerimizi aşılarını olmayan davet ediyorum. Bu hususta asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak aşı imkanını da değerlendirmek şarttır. Aşı ile ilgili bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmemelidir. Salgının yayılmasını engellemek hepimizin önlemlere uymasına bağlıdır.