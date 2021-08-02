Son dakika: Datça'da deprem!

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:45
Son dakika: Datça'da deprem!
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AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 17:23'te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6,34 kilometre olarak ölçüldü.


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