SON DAKİKA| Denizlispor yeni hocasını açıkladı!

Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, Ali Tandoğan ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2021 Pazartesi, 12:52
SON DAKİKA| Denizlispor yeni hocasını açıkladı!
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Son olarak Erzurumspor'a kaybeden Denizlispor'da Hakan Kutlu ile yollar ayrılmıştı.

Ege temsilcisinden yapılan açıklamada Ali Tandoğan'ın takımın başına getirildiği belirtildi. 

İşte Denizlispor resmi hesabından yapılan açıklama...



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