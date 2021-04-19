SON DAKİKA| Denizlispor yeni hocasını açıkladı!
Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, Ali Tandoğan ile anlaştı.
Son olarak Erzurumspor'a kaybeden Denizlispor'da Hakan Kutlu ile yollar ayrılmıştı.
Ege temsilcisinden yapılan açıklamada Ali Tandoğan'ın takımın başına getirildiği belirtildi.
İşte Denizlispor resmi hesabından yapılan açıklama...
Hoş Geldin Ali Tandoğan!— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) April 19, 2021
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/scSK6jlz6P
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