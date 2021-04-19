SON DAKİKA| Denizlispor yeni hocasını açıkladı!

Son olarak Erzurumspor'a kaybeden Denizlispor'da Hakan Kutlu ile yollar ayrılmıştı.

Ege temsilcisinden yapılan açıklamada Ali Tandoğan'ın takımın başına getirildiği belirtildi.

İşte Denizlispor resmi hesabından yapılan açıklama...

Hoş Geldin Ali Tandoğan!



Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/scSK6jlz6P