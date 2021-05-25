Son dakika... Devlet Bahçeli'den Peker ve Soylu açıklaması

25 Mayıs 2021 Salı, 10:30

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkan satır başları:

Türkiye'yi yakın markaja alarak, karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara, fırsat kollayanlara taviz veremeyiz. Türkiye'nin çevresindeki sisli kuşatma sertleşmektedir. Emel sahipleri kartlarını açık oynamaktadır. Asıl mesele gündemi işgal eden iddia ve isnatların taraftarlarından hem de cesametinden çok daha ötesidir.

Türk milletinden öc almak için kuyruğa giren yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine, tahriklerine hız vermişler, derinlik katmışlardır. Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye'dir.

AKŞENER'İN RİZE ZİYARETİ

Geçen haftaki grup konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanını katil Netanyahu'ya benzeten ve siyonizme gülücükler saçan bu şahsın birkaç gün sonra Rize ilçelerini ziyaret ederek olaylara sebebiyet vermesi çok yönlü incelenmeli ve mercek altına alınmalıdır.

İP başkanının bile bile inadına yapar gibi Rize'ye gitmesi yalnızca düşüncesizlikle, sorumsuzlukla, öngörüsüzlükle izah edilemez. Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'ye ziyaretinden anlaşılıyor ki baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır. Esnaf geziyorum diyenler esnafa tekme tokat musallat olmuşlardır.

Anadolu Ajansı'nın kuşkulu bir muhabiri tarafından hükümetin iki üyesine yöneltilen ısmarlama soru birdenbire gündeme oturmuştur.

Koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelgelerin haksız ve hukuk şekilde tenkit ederek sosyal medyada açıklamada bulunan ve görevinin sınırlarını aşan Viranşehir savcısının açıklaması da üzerinde durulması gereken konular arasındadır.

MAKET UÇAKLAR

Pençe harekatının komuta merkezine maket uçaklarla saldırı girişimi de çok şükür zamanında isabetle engellenmiştir. Kanada SİHA'larımıza lazer kodu vermeyi sonlandırmıştı. Ne var ki müttefik olarak bilinen aynı Kanada Belçika ile birlikte terör örgütünün kullandığı maket uçakları çok özel teknoloji ile donatmıştır. Uzaktan kumanda edilen bu uçaklara bedeli 10 bin dolar olan sistemleri yerleştirmiştir.

Yine teröristlerin sızma girişimi yaptığı paramotorların da Kanada yapımı olduğunu hatırlatmak gerekmektedir. Ar damarları çatlamıştır.

SOYLU'YA DESTEK

Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek. Yine hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. Terörle mücadelede destan yazan bir hükümetin, kahraman TSK'nın ve İçişleri Bakanının yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla ele alınamaz. Sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez. Türkiye'nin gündemi Binali Yıldırım'ı evladı ile birlikte töhmet altında bırakmak, uyuşturucu ticareti ile ilişkilendirmek tek kelime ile müfteriliktir.