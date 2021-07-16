Son dakika... Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem

16 Temmuz 2021 Cuma, 11:51

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ergani olarak belirlediği deprem, saat 11.44'te meydana geldi.



Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 13,80 kilometre derinliğinde oldu.