Son Dakika... Dubai’de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi
Dubai’de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Liman’ında büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Dubai Devlet Medya Ofisi, Dubai’deki Cebel Ali Limanı’nda bir gemide bulunan konteynerin patlaması sonucu yangın çıktığını bildirdi.
Son Dakika! Dubai'de çok şiddetli patlama meydana geldi.. pic.twitter.com/KqpnCyGzmo— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 7, 2021
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