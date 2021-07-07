Son Dakika... Dubai’de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi

Dubai’de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi.

AA
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 23:23
Son Dakika... Dubai’de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Liman’ında büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Dubai Devlet Medya Ofisi, Dubai’deki Cebel Ali Limanı’nda bir gemide bulunan konteynerin patlaması sonucu yangın çıktığını bildirdi.

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