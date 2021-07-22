Son dakika... Ege'de deprem

Son dakika gelişmesi... AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2021 Perşembe, 17:33
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Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.16'da ve 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.



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