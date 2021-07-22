Son dakika... Ege'de deprem
Son dakika gelişmesi... AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.16'da ve 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.
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