Son dakika... Emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin tarihi belli oldu!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin tarihini açıkladı.
Bakan Bilgin'in konuyla ilgili açıklaması şöyle;
"Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek. Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum"
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