Son dakika... Emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin tarihi belli oldu!

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:05

Bakan Bilgin'in konuyla ilgili açıklaması şöyle;

"Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek. Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum"