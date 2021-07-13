Son dakika: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı
Son dakika haberi... SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı.
Kurban Bayramı için 12 milyon 700 bin emekliye yapılacak ikramiye ödemeleri başladı. İkramiyeler, 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.
Emeklilerin ikramiye alacağı tarihler şöyle:
- SSK emeklileri, ikramiyelerini 13-14 Temmuz tarihleri arasında alacak.
- Emekli Sandığı kapsamındaki kişilerin ise temmuz ayı farkı ile ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.
- Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri de 16 Temmuz'da yapılacak.
BİN 100 LİRA
Kurban Bayramı ikramiyeleri, bin 100 lira olarak hesaplara yatırılıyor.
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