Son dakika: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı

13 Temmuz 2021 Salı, 10:41

Kurban Bayramı için 12 milyon 700 bin emekliye yapılacak ikramiye ödemeleri başladı. İkramiyeler, 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Emeklilerin ikramiye alacağı tarihler şöyle:

- SSK emeklileri, ikramiyelerini 13-14 Temmuz tarihleri arasında alacak.

- Emekli Sandığı kapsamındaki kişilerin ise temmuz ayı farkı ile ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

- Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri de 16 Temmuz'da yapılacak.

BİN 100 LİRA

Kurban Bayramı ikramiyeleri, bin 100 lira olarak hesaplara yatırılıyor.