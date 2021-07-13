Son dakika: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı

Son dakika haberi... SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 10:41
Son dakika: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı
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Kurban Bayramı için 12 milyon 700 bin emekliye yapılacak ikramiye ödemeleri başladı. İkramiyeler, 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Emeklilerin ikramiye alacağı tarihler şöyle:

- SSK emeklileri, ikramiyelerini 13-14 Temmuz tarihleri arasında alacak.

- Emekli Sandığı kapsamındaki kişilerin ise temmuz ayı farkı ile ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri  15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

- Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri de 16 Temmuz'da yapılacak.

BİN 100 LİRA

Kurban Bayramı ikramiyeleri, bin 100 lira olarak hesaplara yatırılıyor.


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