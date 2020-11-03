Enflasyon rakamları açıklandı: Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı oldu

03 Kasım 2020 Salı, 10:05

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,74 artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,55 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,74, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,11 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,13, Yİ-ÜFE yüzde 3,55 artış gösterdi. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 17,48, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 18,20 arttı.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 2,22 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,48 ile haberleşme ve yüzde 7,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 27,40 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 16,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 15,60 ile sağlık oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ EĞLENCE VE KÜLTÜR GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,81 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,45 ile ev eşyası oldu.

EKİM AYI ENFLASYON ŞAMPİYONU KIŞLIK ÜRÜNLER: KAZAK VE HIRKA

Ekim ayında fiyatları en çok artan ürünler kışlık tekstil ürünleri oldu. Ekim ayında fiyatı en çok artan ürün kazak oldu. Kazak ekim ayında yüzde 38.58 ile fiyatı en çok artan ürün oldu. İkinci sırada ise yüzde 30.77 ile hırka yer alıyor. Üçüncü sırada ise yüzde 26,34 ile kabak ekim ayı enflasyonuna en çok katkıda bulunan ürün olarak göze çarpıyor.