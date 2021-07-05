Son dakika: Enflasyon rakamlarının ardından dolarda son durum
Son dakika haberi... Tüketici fiyatları Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 1.94 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından dolar, haftaya yükselişle başladı.
Tüketici fiyatları Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 1.94 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 17.53'e yükseldi. Üretici fiyatlarındaki Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 4.01 artarken, geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 42.89'a yükseldi.
Açıklanan rakamlar sonrasında tüketici enflasyonunun 2 yılın zirvesine çıktığı, tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki farkın ise tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü izlendi. Böylelikle yıllık enflasyon Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.
DOLARDA SON DURUM
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 8,70 seviyelerinde işlem görüyor. Avro/TL yatay seyirle 10,3095'ten, sterlin/TL de 0,1 değer kazancıyla 12,0364'ten satılıyor.
ENFLASYON DOLAR KURUNU DESTEKLEDİ
Öte yandan yurt içinde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,94 artışla analistlerin öngörülerini aştı. Analistler, beklentilerden yüksek gelen enflasyonun dolar kurunu desteklediğini söyledi.
DELTA VARYANTI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA
Analistler, veri gündeminde küresel bazda Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri olduğunu belirterek, Covid-19 salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.
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