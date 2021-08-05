Son Dakika... Eray Şamdan'dan gümüş madalya

05 Ağustos 2021 Perşembe, 14:58

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karate kumite 67 kilo final yarışları tamamlandı.



Milli karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 67 kilo finalinde Fransız Steven da Costa ile karşılaştı.



Eray Şamdan, finalde Fransız Steven da Costa'ya 5-0 mağlup olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.



