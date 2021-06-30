Son dakika... Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla 500 bin liralık tazminat davası açtı.

AA
30 Haziran 2021 Çarşamba, 18:32
Son dakika... Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na dava
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Dava gerekçesinde olarak Kılıçdaroğlu'nun dün gerçekleştirdiği Meclis grup konuşmasında "kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla" hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.


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