SON DAKİKA: Ermenistan, Ordubad iline roketli saldırı düzenledi

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2020 Cuma, 13:06
SON DAKİKA: Ermenistan, Ordubad iline roketli saldırı düzenledi
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Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.

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