Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bazı köylerdeki evlerde hasar oluştu.
Bugün saat 12.16 sıralarında Erzincan’ın Tercan ilçesi Altınkaya köyü merkezli olduğu bildirilen 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çayırlı ilçesinde de hissedildi.
KÖYLERDE HASAR VAR
Depremin ardından AFAD, Çevre ve Şehircilik, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sahada incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemede Tercan ilçesi Çadırkaya Beldesinde 15, Beykonak Köyünde 1, Küçükağa Köyünde 1, Beğendik Köyünde 5, Çayırlı ilçesi Çaykent köyünde 1 ev olmak üzere toplam 23 evde hasar olduğu öğrenildi.
Depremde herhangi bir can kaybı veya yaralanma ise yaşanmadığı belirlendi.
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