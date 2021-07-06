Son dakika: Fahrettin Koca, en az vaka görülen illeri paylaştı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını paylaştı. Koca, ''Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun'' ifadelerini kullandı.
1 Temmuz itibariyle 'normalleşme' takviminin başlamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını paylaşan Koca, ''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun'' ifadelerini paylaştı.
İşte Koca'nın paylaştığı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritası:
EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
Son bir haftada; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın en az Covid-19 vakası görülen iller oldu.
TÜRKİYE'NİN AŞI TEDARİĞİ
Çin'den gelen Sinovac aşılarında yaşanan tedarik sorununun ardından Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech'le yeni alım anlaşması yaptı.
Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.
Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.
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