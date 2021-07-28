Son dakika... Fahrettin Koca haftalık Covid-19 tablosunu açıkladı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:23

Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka oranlarını açıkladı. 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısında aşılamada geri kalan illerdeki oranlar dikkat çekti. Tabloya göre, aşılamada geride olan iller, vaka sayısında en yüksek oranlara sahip.



Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.