Son dakika: Fahrettin Koca, vaka sayısı azalan 5 ili paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre, 100 bin nüfusta vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini duyurdu.
Tam kapanmaya geçilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan ilk 5 ili duyurdu.
İşte vaka sayısı azalan ilk 5 il:
- İzmir,
- Sakarya,
- Adana,
- Kırşehir,
- Kars
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