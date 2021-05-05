Hakim koronavirüsten öldü, 6 gün önce alınan bebeği yoğun bakımda
Bursa Adliyesi’nde görevli hakim Ebru Us Aykaş (42), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 aylık hamile olan Aykaş’ın bebeği, ölümünden önce operasyonla alındı.
Bursa 14'üncü İş Mahkemesi hakimi Ebru Us Aykaş, 23 Nisan’da rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Aykaş’ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 6 aylık hamile olan Aykaş, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Aykaş’ın karnındaki bebeği 29 Nisan’da operasyonla alındı.
6 aylıkken dünyaya gelen bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hakim Aykaş ise bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hakim Ebru Us Aykaş’ın ölümü, Bursa Adliyesi’nde görev yapan memur ve çalışanları yasa boğdu.
Bursa Adliyesi, Ebru Us Aykaş için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Bursa 14'üncü İş Mahkemesi Hakimi Ebru Us Aykaş tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde 05.05.2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi bugün Ordu ili Ünye ilçesinde defnedilecek olup, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
HSK BAŞKANVEKİLİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Değerli meslektaşımız, Bursa Hakimi Ebru Us Aykas’ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ailesinin, yakınlarının ve yargı camiasının başı sağ olsun" dedi.
Hakim Aykaş'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.
İlgili Haberler
- Koronavirüse yakalanan İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı hayatını kaybetti
- Koronavirüs 'dünyanın çatısı'na tırmandı
- Koronavirüs geçirip, aşı olanlarda antikor düzeyi 3 kat arttı
- Sağlık Bakanlığı, 4 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Türkiye Barolar Birliği: 40 yaş üzeri avukatlara koronavirüs aşısı tanımlandı
Video Haberler
- Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
- Drift yapan trafik magandasına ceza yağdı
- E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu
- İran'ın propaganda videosunda dikkat çeken görüntü
- Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
- Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan “Pazar Yerleri” genelgesi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmenini ikna edemiyor
- Erdoğan duyunca yüzünü buruşturmuş
- Biber gazlı müdahale sonrası emekliye ayrılıyor
- Tedirgin edici sözler: Önümüzdeki hafta...
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Araştırmacı İbrahim Uslu'dan kritik seçim analizi
- CHP'li Erdoğdu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözler
- CHP'den İmamoğlu için başlatılan 'inceleme'ye tepki
- Programına katılmayı reddeden siyasiler kimler?