SON DAKİKA: Fahrettin Koca vaka sayısındaki artışa dikkat çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde koronavirüs vakalarına ilişkin olarak İstanbul ve Bursa'ya dikkat çekerek, ülke genelinde artış olduğunu dile getirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da basın toplantısı düzenledi.
Salgına karşı mücadelenin 7 aydır 'gecesiz gündüzsüz' bir şekilde devam ettiğini belirten Koca, "Güçlü sağlık altyapımız, nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarımız, güçlü kamu kaynaklarımız sayesinde dünyadaki birçok ülkenin aksine bu felakete karşı direncimizi koruduk" dedi.
"İstanbul ve Bursa başta olmak üzere bir haftadan beri ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz" diyen Koca, şunları kaydetti:
"En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitelerinin ve üretimin yeterli gelmediğine şahit olduk. Oysa bizler ilk günden beri yerli üreticilerimizle maskeden koruyucu malzemeye, ilaçtan solunum cihazına kadar her türlü tedariğimizi kendimiz sağlayabildik. Ülke içinde ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi 150'den fazla ülkeye bu sıkıntılı günlerde yardım eli uzattık. Sağlık sistemimiz başarılı bir sınav verdi."
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