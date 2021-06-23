Son dakika: Fahrettin Koca'dan 'aşı' çağrısı: Kendine güveni artar
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olanların kendine güveni artar. Aşımızı hemen yaptıralım" dedi.
Türkiye'de koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışması aralıksız sürüyor. Aşı tedarikinin sağlanması, yeni meslek ve yaş gruplarının da aşılama programında dahil edilmesiyle günlük uygulanan koronavirüs aşısında rekor kırılıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; saat 10.15 itibarı ile birinci doz aşı sayısı 29 milyon 292 bin 644, ikinci doz aşı 14 milyon 602 bin 926 oldu. Böylece toplam uygulanan doz miktarı, 43 milyon 895 bin 570 olarak kayıtlara geçti.
'AŞIMIZI HEMEN YAPTIRALIM'
Twitter üzerinden çağrı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olanların kendine güveni artar. Aşımızı hemen yaptıralım" ifadesini kullandı.
TÜRKİYE'NİN AŞI TEDARİĞİ
Çin'den gelen Sinovac aşılarında yaşanan tedarik sorununun ardından Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech'le yeni alım anlaşması yaptı.
Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.
Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.
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