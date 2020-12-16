Son dakika... Fed, faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2020 Çarşamba, 22:06
Son dakika... Fed, faiz kararını açıkladı
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ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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