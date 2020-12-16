Son dakika... Fed, faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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