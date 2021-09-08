Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun lisansını çıkardı.
Fenerbahçe, yeni transferi Miguel Crespo'nun lisansını çıkardı.
Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde GD Estoril Praia Kulübü’nden transfer ettiği orta saha oyuncusu Miguel Crespo’nun lisansını çıkarttı.Portekizli oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. 24 yaşındaki oyuncu, Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde pazar günü oynanacak Sivasspor maçında oynayabilecek.
UEFA MAÇLARINDA YOK
Portekizli futbolcu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev yapabilecekken UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarında forma giyemeyecek.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAN BERİ 6 GOL
Estoril Praia'da 2.Lig'de 2 sezonda 30 maça çıkan Crespo, 5 kez fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon da 3 müsabakada 1 kez gol sevinci yaşadı.
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